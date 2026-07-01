Un seul indice et ce petit château révèle enfin son histoire, du XVIIIe à nos jours, Château d’Eulmont, Eulmont

Informations pratiques

Un seul indice et ce petit château révèle enfin son histoire, du XVIIIe à nos jours 19 et 20 septembre Château d’Eulmont Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les archives de la construction du château d’Eulmont ont disparu mais de récentes recherches ont permis de retrouver toutes les familles qui s’y sont succédé depuis le XVIIIe siècle, grâce à un seul indice. Le château est construit sur trois niveaux avec un toit à la Mansart couvert d’ardoises. Sur le côté subsiste une élégante échauguette en pierre du début du XVIIe siècle, dernier témoin d’une construction plus ancienne.

Château d’Eulmont 2 chemin de Metz 54690 Eulmont Eulmont 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33664031393 Le château d’Eulmont, situé dans la commune du même nom en région Grand Est, est une gentilhommière construite au milieu du XVIIIe siècle. L’édifice, précédé d’une cour et flanqué de deux pavillons, illustre l’architecture résidentielle aristocratique de cette période. Bien que majoritairement daté du XVIIIe siècle, il conserve quelques éléments du XVIIe siècle, notamment dans sa structure, ainsi que des décors intérieurs et cheminées caractéristiques du style du siècle des Lumières.

Protégé au titre des Monuments Historiques depuis 1995, le château d’Eulmont bénéficie d’une protection partielle : sont inscrits au titre des monuments historiques le bâtiment principal, son puits, mais excluant certains éléments comme l’escalier sur jardin et une terrasse. Cette distinction reflète la volonté de préserver les parties les plus représentatives de son histoire.

Les archives de la construction du château d’Eulmont ont disparu mais de récentes recherches ont permis de retrouver toutes les familles qui s’y sont succédé depuis le XVIIIe siècle, grâce à un seul…

©Patricia Petiton