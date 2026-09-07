Un siècle de photographie à travers l’objectif des photographes de Sathonay : Studio HENRY et André LOISEAU, Mairie de Sathonay, Sathonay-Village

Informations pratiques

Un siècle de photographie à travers l’objectif des photographes de Sathonay : Studio HENRY et André LOISEAU 19 et 20 septembre Mairie de Sathonay-Village Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Patrimoine et Photographie : exposition « Un siècle de photographie à travers l’objectif des photographes de Sathonay : Studio HENRY et André LOISEAU » dans les salons de la mairie de Sathonay-Village.

Mairie de Sathonay-Village 1 rue Saint Maurice, 69580 Sathonay-Village Sathonay-Village 69580 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Patrimoine et Photographie : exposition « Un siècle de photographie à travers l’objectif des photographes de Sathonay : Studio HENRY et André LOISEAU » dans les salons de la mairie de…

©Photos Henry