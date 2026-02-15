Un soir d’été à Saveilles 8ème édition Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie

Un soir d’été à Saveilles 8ème édition

Saveilles Château de Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie Charente

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

2026-07-31

Découvrez l’art lyrique au Château de Saveilles !

Raconte-moi Madame Butterfly

Saveilles Château de Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 17 36 15

English :

Discover lyrical art at the Château de Saveilles!

Tell me about Madame Butterfly

L’événement Un soir d’été à Saveilles 8ème édition Paizay-Naudouin-Embourie a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente