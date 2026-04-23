Raconte-moi Madame Butterfly Château de Saveilles Paizay-Naudouin-Embourie

Paizay-Naudouin-Embourie

Raconte-moi Madame Butterfly

Château de Saveilles 1 rue du Château Paizay-Naudouin-Embourie Charente

Tarif : 31 – 31 – 31 EUR

Vente à partir du 09/07/2026

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Opéra en plein air, représentation de Raconte-moi Madame Butterfly adapté de l’opéra Madame Butterfly de Giacomo Puccini. En préambule visite guidée et pique-nique possible sur place.

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Château de Saveilles 1 rue du Château Paizay-Naudouin-Embourie 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 17 36 15 contact.chateausaveilles@gmail.com

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English :

Open-air opera, performance of Raconte-moi Madame Butterfly adapted from Giacomo Puccini’s opera Madame Butterfly . Preliminary guided tour and picnic available on site.

L’événement Raconte-moi Madame Butterfly Paizay-Naudouin-Embourie a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente