Informations pratiques

Paizay-Naudouin-Embourie

Bric à brac

Place de la mairie Paizay-Naudouin-Embourie Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 07:00:00

fin : 2026-08-15 20:00:00

Date(s) :

2026-08-15

.

Place de la mairie Paizay-Naudouin-Embourie 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 72 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bric à brac Paizay-Naudouin-Embourie a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente