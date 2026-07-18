AGENDA · Paizay-Naudouin-Embourie
Bric à brac Paizay-Naudouin-Embourie
samedi 15 août 2026 · Paizay-Naudouin-Embourie
Informations pratiques
Paizay-Naudouin-Embourie
Bric à brac
Place de la mairie Paizay-Naudouin-Embourie Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15 20:00:00
Date(s) :
2026-08-15
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Place de la mairie Paizay-Naudouin-Embourie 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 72 36
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English :
L’événement Bric à brac Paizay-Naudouin-Embourie a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente