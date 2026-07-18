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AGENDA · Paizay-Naudouin-Embourie

Bric à brac Paizay-Naudouin-Embourie

samedi 15 août 2026 · Paizay-Naudouin-Embourie

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Place de la mairie
Ville
16240 Paizay-Naudouin-Embourie
Département
Charente
Tarif

Paizay-Naudouin-Embourie

Bric à brac

Place de la mairie Paizay-Naudouin-Embourie Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15 20:00:00

Date(s) :
2026-08-15

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Place de la mairie Paizay-Naudouin-Embourie 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 72 36 

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English :

L’événement Bric à brac Paizay-Naudouin-Embourie a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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