Un temple protestant contemporain et son vitrail exceptionnel, Temple protestant, Dombasle-sur-Meurthe

Un temple protestant contemporain et son vitrail exceptionnel 19 et 20 septembre Temple protestant Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite d’un temple moderne construit sur un terrain offert par Solvay et doté d’un vitrail exceptionnel.

Sera présentée sur place une exposition « Eglise de témoins ».

Temple protestant 59 rue du 14 Septembre, 54110 Dombasle-sur-Meurthe Dombasle-sur-Meurthe 54110 Meurthe-et-Moselle Grand Est Dès 1937, des familles alsaciennes protestantes s’établissent dans le secteur de Dombasle. Sous l’impulsion de la famille Jeannot, les protestants de Dombasle et des environs qui se réunissaient dans la cantine de l’usine Solvay, sous la présidence du pasteur Martin-Achard de Nancy, décident de construire eux-mêmes un temple. Le 3 juin 1956, la première pierre du futur temple est solennellement posée par le pasteur Martin-Achard. Le 20 septembre 1959, le pasteur Bourguet, président du Conseil National de l’Eglise Réformée de France, préside la cérémonie de la Dédicace du Temple de Dombasle. Le 5 juin 1960, la cloche du temple sonne pour la première fois, afin d’annoncer les premières confirmations.

Visite d’un temple moderne construit sur un terrain offert par Solvay et doté d’un vitrail exceptionnel

©jfdebard