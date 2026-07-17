Un tiro cada uno – Laura Sbdar et Consuelo Iturraspe, Colonnes, Blanquefort

Informations pratiques

Un tiro cada uno – Laura Sbdar et Consuelo Iturraspe 24 et 25 novembre Colonnes Gironde

de 12€ à 21€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T20:30:00+01:00 – 2026-11-24T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-25T20:30:00+01:00 – 2026-11-25T21:30:00+01:00

Mécanique de la violence

À la veille d’un match décisif à Bahía Blanca, en Argentine, trois joueurs de basket commettent un féminicide. De la camaraderie masculine au pacte implicite destiné à couvrir l’impensable, les ressorts de la violence patriarcale trouvent dans cette pièce sous-titrée une incarnation sans fard, presque ambivalente. Et pour cause, les trois rôles sont endossés par trois comédiennes, stupéfiantes de masculinité non surjouée. Tirée d’histoires (trop) réelles et écrite de manière collective, Un tiro cada uno interroge la violence sexiste et ses conséquences sur ses auteurs autant que les mécanismes qui la normalisent. Cru et sans concession.

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 95 49 00 http://carrecolonne.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/un-tiro-cada-uno.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

Tirée d’histoires (trop) réelles et écrite de manière collective, Un tiro cada uno interroge la violence sexiste et ses conséquences sur ses auteurs autant que les mécanismes qui la normalisent.