Un tour de mandoline Ferme La Major Montgauch
samedi 25 juillet 2026 · Ferme La Major · Montgauch
Informations pratiques
Montgauch
Un tour de mandoline
Ferme La Major 26 la craste Montgauch Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 20:00:00
Date(s) :
2026-07-25
concert de l’orchestre à plectre national des Jeunes d’Allemagne (BJZO) à l’invitation de Vincent Beer Demander
.
Ferme La Major 26 la craste Montgauch 09160 Ariège Occitanie +33 7 68 95 18 41 missionmandoline@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by the German National Youth Orchestra (BJZO) at the invitation of Vincent Beer Demander
L’événement Un tour de mandoline Montgauch a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Couserans Pyrénées