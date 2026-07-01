Un tour de mandoline Ferme La Major Montgauch

Informations pratiques

Montgauch

Un tour de mandoline

Ferme La Major 26 la craste Montgauch Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-25

concert de l’orchestre à plectre national des Jeunes d’Allemagne (BJZO) à l’invitation de Vincent Beer Demander

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Ferme La Major 26 la craste Montgauch 09160 Ariège Occitanie +33 7 68 95 18 41 missionmandoline@gmail.com

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English :

Concert by the German National Youth Orchestra (BJZO) at the invitation of Vincent Beer Demander

L’événement Un tour de mandoline Montgauch a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Couserans Pyrénées