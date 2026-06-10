Un transat et des livres Place de la Mairie Rennes mardi 4 août 2026.

Un transat et des livres Place de la Mairie Rennes Mardi 4 août, 17h00 Ille-et-Vilaine

Les bibliothécaires de Rennes vous partagent leurs coups de cœur. Des surprises et des découvertes pour tous les âges

Les bibliothécaires de Rennes vous partagent leurs coups de cœur. Des surprises et des découvertes pour tous les âges !

Rendez-vous chaque mardi sur la place de la Mairie pour un moment de partage et d’échanges et des séances de lecture d’histoires proposées aux enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-04T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-04T18:30:00.000+02:00

1



Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

