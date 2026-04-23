Un verre de vin dans les vignes Domaine Jas Monges Trets
Un verre de vin dans les vignes Domaine Jas Monges Trets jeudi 14 mai 2026.
Trets
Un verre de vin dans les vignes
Jeudi 14 mai 2026 de 18h30 à 22h30.
Vendredi 22 mai 2026 de 18h30 à 22h30.
Vendredi 29 mai 2026 de 18h30 à 22h30.
Vendredi 5 juin 2026 de 18h30 à 22h30.
Vendredi 12 juin 2026 de 18h30 à 22h30.
Vendredi 19 juin 2026 de 18h30 à 22h30.
Vendredi 26 juin 2026 de 18h30 à 22h30. Domaine Jas Monges 1198 RD57 Trets Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 18:30:00
fin : 2026-06-19 22:30:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26
Profitez du retour des soirées conviviales en plein air dès la mi-mai musique, foodtrucks, pétanque et couchers de soleil au rendez-vous pour partager des moments festifs entre amis dans une ambiance chaleureuse.
Dès la mi-mai, rendez-vous chaque vendredi pour partager de belles soirées ensemble — à l’exception du lancement, prévu le jeudi 14 mai.
Au programme cette saison
– Deux foodtrucks différents chaque soir pour satisfaire toutes les envies
– DJ sets ou concerts live pour rythmer vos soirées
– Le terrain de pétanque, incontournable pour des parties entre amis
Et bien sûr, cette atmosphère si particulière au coucher du soleil
En résumé, des moments simples, conviviaux et festifs, comme on les aime.
On a vraiment hâte de vous retrouver ! .
Domaine Jas Monges 1198 RD57 Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy the return of convivial outdoor evenings from mid-May onwards: music, foodtrucks, pétanque and sunsets to share festive moments with friends in a warm atmosphere.
L’événement Un verre de vin dans les vignes Trets a été mis à jour le 2026-04-23 par Provence Tourisme
À voir aussi à Trets (Bouches-du-Rhône)
- Randonnée Ermitage Saint-Jean du Puy Trets Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- Randonnée « Le Castrum Saint-Michel » Trets Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- Le sentier vigneron de Trets Trets Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- GR de Pays Sentier Provence, Mines d’Energie Trets Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- TRETS L’Ermitage Saint-Jean-du-Puy Trets Bouches-du-Rhône 1 mai 2026