Un verre de vin dans les vignes Domaine Jas Monges Trets

Trets

Un verre de vin dans les vignes

Jeudi 14 mai 2026 de 18h30 à 22h30.

Vendredi 22 mai 2026 de 18h30 à 22h30.

Vendredi 29 mai 2026 de 18h30 à 22h30.

Vendredi 5 juin 2026 de 18h30 à 22h30.

Vendredi 12 juin 2026 de 18h30 à 22h30.

Vendredi 19 juin 2026 de 18h30 à 22h30.

Vendredi 26 juin 2026 de 18h30 à 22h30. Domaine Jas Monges 1198 RD57 Trets Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 18:30:00

fin : 2026-06-19 22:30:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26

Profitez du retour des soirées conviviales en plein air dès la mi-mai musique, foodtrucks, pétanque et couchers de soleil au rendez-vous pour partager des moments festifs entre amis dans une ambiance chaleureuse.

Dès la mi-mai, rendez-vous chaque vendredi pour partager de belles soirées ensemble — à l’exception du lancement, prévu le jeudi 14 mai.



Au programme cette saison

– Deux foodtrucks différents chaque soir pour satisfaire toutes les envies

– DJ sets ou concerts live pour rythmer vos soirées

– Le terrain de pétanque, incontournable pour des parties entre amis



Et bien sûr, cette atmosphère si particulière au coucher du soleil



En résumé, des moments simples, conviviaux et festifs, comme on les aime.



On a vraiment hâte de vous retrouver ! .

Domaine Jas Monges 1198 RD57 Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Enjoy the return of convivial outdoor evenings from mid-May onwards: music, foodtrucks, pétanque and sunsets to share festive moments with friends in a warm atmosphere.

L’événement Un verre de vin dans les vignes Trets a été mis à jour le 2026-04-23 par Provence Tourisme