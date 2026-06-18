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Un verre de vin dans les vignes Domaine Jas Monges Trets

Un verre de vin dans les vignes Domaine Jas Monges Trets vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Domaine Jas Monges

Adresse : 1198 RD57

Ville : 13530 Trets

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Trets

Un verre de vin dans les vignes

Vendredi 3 juillet 2026 de 18h30 à 22h30.

Vendredi 10 juillet 2026 de 18h30 à 22h30.

Vendredi 17 juillet 2026 de 18h30 à 22h30.

Vendredi 24 juillet 2026 de 18h30 à 22h30.

Vendredi 31 juillet 2026 de 18h30 à 22h30. Domaine Jas Monges 1198 RD57 Trets Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Du vin, de la musique, des foodtrucks et une vue imprenable sur la montagne Sainte-Victoire !
Cette année encore, notre événement phare, Un Verre de Vin dans les Vignes vous donne rendez-vous !

Au programme

Un RDV hebdomadaire, tous les vendredis * jusqu’à la fin de l’été !
Un verre de vin entre amis, entourés de vignes, aux pieds de la Ste Victoire
Deux foodtrucks par soir, qui changent chaque semaine
Un terrain de pétanque et un jeu de fléchettes
DJ ou musique live toutes les semaines
Réservation gratuite et obligatoire !

Nous avons hâte de vous retrouver !   .

Domaine Jas Monges 1198 RD57 Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 56 88 60 58  contact@jasmonges.com

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English :

Wine, music, foodtrucks and a breathtaking view of Mont Sainte-Victoire!

L’événement Un verre de vin dans les vignes Trets a été mis à jour le 2026-06-18 par Provence Tourisme

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