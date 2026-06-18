Un verre de vin dans les vignes Domaine Jas Monges Trets

Trets

Un verre de vin dans les vignes

Vendredi 3 juillet 2026 de 18h30 à 22h30.

Vendredi 10 juillet 2026 de 18h30 à 22h30.

Vendredi 17 juillet 2026 de 18h30 à 22h30.

Vendredi 24 juillet 2026 de 18h30 à 22h30.

Vendredi 31 juillet 2026 de 18h30 à 22h30. Domaine Jas Monges 1198 RD57 Trets Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Du vin, de la musique, des foodtrucks et une vue imprenable sur la montagne Sainte-Victoire !

Cette année encore, notre événement phare, Un Verre de Vin dans les Vignes vous donne rendez-vous !



Au programme



Un RDV hebdomadaire, tous les vendredis * jusqu’à la fin de l’été !

Un verre de vin entre amis, entourés de vignes, aux pieds de la Ste Victoire

Deux foodtrucks par soir, qui changent chaque semaine

Un terrain de pétanque et un jeu de fléchettes

DJ ou musique live toutes les semaines

Réservation gratuite et obligatoire !



Nous avons hâte de vous retrouver ! .

Domaine Jas Monges 1198 RD57 Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 56 88 60 58 contact@jasmonges.com

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English :

Wine, music, foodtrucks and a breathtaking view of Mont Sainte-Victoire!

L’événement Un verre de vin dans les vignes Trets a été mis à jour le 2026-06-18 par Provence Tourisme