Un village au coeur de la grande guerre, LA BOISSELLE, Ovillers-la-Boisselle

Un village au coeur de la grande guerre 27 et 28 juin LA BOISSELLE Somme

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Samedi 27 juin : visite du site ouvert de 10h à 17h

Dimanche 28 juin : toute la journée visite libre du site

9h-12h : randonnée au départ de l’Eglise d’Ovillers jusqu’au monument de Thiepval

15h : visite guidée sur le site de l’Ilot

LA BOISSELLE RUE DE LA 34ème Division Ovillers-la-Boisselle 80300 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « llew.claudie@orange.fr »}]

Visite du site église village

Association des amis de l’ilot