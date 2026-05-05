Un village au coeur de la grande guerre, LA BOISSELLE, Ovillers-la-Boisselle
Un village au coeur de la grande guerre, LA BOISSELLE, Ovillers-la-Boisselle samedi 27 juin 2026.
Un village au coeur de la grande guerre 27 et 28 juin LA BOISSELLE Somme
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
-
Samedi 27 juin : visite du site ouvert de 10h à 17h
-
Dimanche 28 juin : toute la journée visite libre du site
-
9h-12h : randonnée au départ de l’Eglise d’Ovillers jusqu’au monument de Thiepval
-
15h : visite guidée sur le site de l’Ilot
LA BOISSELLE RUE DE LA 34ème Division Ovillers-la-Boisselle 80300 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « llew.claudie@orange.fr »}]
Visite du site église village
Association des amis de l’ilot