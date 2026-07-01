Informations pratiques

Périgné

Un village, au fil de la Belle

(Lavoir) Chem. de la Sergenterie, Périgné Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Partez pour une balade au cœur du bourg et ses alentours, là où chaque ruelle, chaque chemin, racontent une histoire. Entre maisons anciennes et petits trésors de patrimoine, laissez-vous surprendre par les détails du quotidien d’autrefois. Le parcours aborde le patrimoine monumental, telle l’église, autant que ses paysages le long de la Belle. Préparez-vous à une découverte vivante !

Avec Folles visites, Fred Billy revisite l’Histoire avec humour et originalité. Entre grandes dates et petites anecdotes, il révèle ces petits riens qui font tout le sel du passé, pour une découverte vivante, surprenante et accessible à tous. .

(Lavoir) Chem. de la Sergenterie, Périgné 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10 officedetourisme@paysmellois.org

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English : Un village, au fil de la Belle

L’événement Un village, au fil de la Belle Périgné a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Pays Mellois