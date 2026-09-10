Un village expose son histoire, Château de Jambville, Jambville

Informations pratiques

Un village expose son histoire 19 et 20 septembre Château de Jambville Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un village expose son histoire

Jambville, son passé, un présent

L’histoire est un long ruban qui défile et s’allonge de jour en jour comme un ruban d’ADN. Il est toujours bon de décrypter les morceaux qui le composent, importants ou anecdotiques, tous sont essentiels ! Ce qui est valable pour un humain l’est aussi pour un village.

Nous souhaitons illustrer, en 192 panneaux, la richesse de notre histoire locale. Grâce à une grande diversité de documents, cartes postales, photos de classe, tampons municipaux, articles de presse, souvenirs écrits ou oraux, nous nous promènerons parmi les monuments et statues, rencontrant les jambvillois du passé : banquiers, châtelains, cyclistes, ecclésiastiques, éleveurs, fermiers, industriels, instituteurs, menuisiers, meuniers, peintres, seigneurs etc…

Château de Jambville 2-36 Chem. des Aulnes, 78440 Jambville, France Jambville 78440 Yvelines Île-de-France https://www.aaj78.fr/expo-patrimoine Une allée à quatre rangs de tilleuls mène à l’avant-cour, bordée de communs (XVIIIe siècle), puis à la cour du château. L’orangerie s’élève à l’ouest de ce dernier et date vraisemblablement du XIXe siècle. Sa construction parait étrangère à la période de transformation des anciens jardins en parc à l’anglaise. De plan rectangulaire, il s’agit d’un bâtiment en rez-de-chaussée construit en pierre de taille, autrefois enduite, et couvert par un toit à croupes (ardoise posée en carreau). La façade sud présente sept larges baies rectangulaires presque identiques ainsi que trois fenêtres de part et d’autre de l’entrée au centre.

Exposition

©Alain Huré