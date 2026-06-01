Un voyage dans le temps, Fortezza Nuova, Livorno

Un voyage dans le temps Samedi 6 juin, 10h30 Fortezza Nuova Livorno

Entrée gratuite uniquement à l’occasion de « Rendez-vous dans le jardin » MAX 40 personnes [Réservation via](https://www.fortezzanuova.it/prenotazioni/) le site https://www.fortezzanuova.it/prenotazioni/. N.B. Accès pour les handicapés moteurs sauf la mar

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Découvrez la Fortezza Nuova de Livourne comme vous ne l’avez jamais vue, avec une expérience captivante et hors du commun!

Participez à une visite guidée d’une heure et demie avec un accompagnateur expérimenté, qui vous mènera à travers des lieux normalement fermés au public : marchez sur les murs anciens, explorez les fusilleries pittoresques et accédez à la mystérieuse fausse braga.

Laissez-vous surprendre par une expérience multimédia extraordinaire : grâce aux viseurs VR/AR, vous pourrez vous immerger dans un voyage fascinant dans le temps, entre histoire et innovation. Les contenus sont disponibles en italien et en anglais, pour une expérience accessible à tous.

Qu’est-ce que cela inclut ?

-Tour avec accompagnateur de 1,5 heures.

Accès aux zones exclusives.

Utilisation de viseurs VR/AR.

À l’occasion des 800 ans de la mort de saint François, la visite se conclura par un moment spécial de lecture du Cantique des Créatures, interprété par la poétesse Eva Di Palma.

Fortezza Nuova Scali della Fortezza Nuova, 57123 Livorno LI Livorno 57123 Consiglio di Zona 2 Livorno Toscana +39 351 253 2158 https://www.fortezzanuova.it/ https://www.instagram.com/fortezzanuovalivorno/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.fortezzanuova.it/prenotazioni/ »}]

Rendez-vous dans le jardin 2026

©Fortezza nuova