Un voyage musical et poétique avec O’Paz Trio La grange Annay Annay-la-Côte
Un voyage musical et poétique avec O’Paz Trio La grange Annay Annay-la-Côte dimanche 24 mai 2026.
Annay-la-Côte
Un voyage musical et poétique avec O’Paz Trio
La grange Annay 41 Rue du Haut Annay-la-Côte Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Les Dimanches à la grange propose un voyage poétique et musical avec le groupe O’Paz trio .
La grange Annay 41 Rue du Haut Annay-la-Côte 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 64 20 58
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English : Un voyage musical et poétique avec O’Paz Trio
L’événement Un voyage musical et poétique avec O’Paz Trio Annay-la-Côte a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay