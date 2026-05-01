Un voyage musical et poétique avec O’Paz Trio La grange Annay Annay-la-Côte

Annay-la-Côte

Un voyage musical et poétique avec O’Paz Trio

La grange Annay 41 Rue du Haut Annay-la-Côte Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Les Dimanches à la grange propose un voyage poétique et musical avec le groupe O’Paz trio .

La grange Annay 41 Rue du Haut Annay-la-Côte 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 64 20 58

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English : Un voyage musical et poétique avec O’Paz Trio

L’événement Un voyage musical et poétique avec O’Paz Trio Annay-la-Côte a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay