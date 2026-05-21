Rochefort

Un week-end bien LOTI 2026 Acte III Respirez le monde

Parvis de la Corderie Royale Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:30:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Pour clôturer ce magnifique week-end de festival en beauté, Rochefort vous réserve une dernière journée zen, culturelle et passionnante. C’est le moment idéal pour partager un moment unique avant de se dire au revoir !

.

Parvis de la Corderie Royale Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 59 86 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A LOTI 2026 Weekend: Act III Breathe in the world

To round off this wonderful festival weekend in style, Rochefort has a final day in store for you, full of relaxation, culture and excitement. It’s the perfect time to share a special moment before saying goodbye!

L’événement Un week-end bien LOTI 2026 Acte III Respirez le monde Rochefort a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan