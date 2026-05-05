Un week-end entre nature, art et imaginaire, Parc du château de Bosc, Domazan

Un week-end entre nature, art et imaginaire 5 – 7 juin Parc du château de Bosc Gard

Payant. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Les samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, le château ouvre ses portes à l’occasion de l’événement « Rendez-vous aux jardins » et propose un week-end riche en découvertes et en poésie, au cœur de son parc.

Le samedi, laissez-vous emporter par une balade contée originale dédiée à Léonard de Vinci. Guidés à travers les allées du parc, petits et grands suivront le comédien Éric Poirier qui fera revivre, avec talent et sensibilité, la vie et l’imaginaire de ce génie de la Renaissance.

Le dimanche sera placé sous le signe des plantes et de la créativité. Plusieurs ateliers vous inviteront à explorer les richesses du végétal : Isabelle Mazzucchelli proposera une initiation à la création de peintures à base de plantes, une expérience artistique et naturelle. En parallèle, l’herboristerie d’Uzès Botanica animera un atelier autour des tisanes médicinales, mêlant découverte des plantes et savoir-faire traditionnel.

Un week-end convivial et inspirant, idéal pour se reconnecter à la nature et éveiller sa curiosité.

Parc du château de Bosc 651 chemin du Bosc, 30390 Domazan Domazan 30390 Gard Occitanie 04 66 57 65 11 http://www.chateaudebosc.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0466576511 »}] Il s’agit d’un parc privé de 2 ha occupant le nord, le sud et l’ouest d’un château d’époque Napoléon III. Le domaine est planté d’arbres et d’arbustes à la fois régionaux et exogènes : cedrus libani tricentenaire, buis, arbousiers, chênes, lauriers-tins, acacias, pins, massifs de roses blanches, ifs (taxus), cédres (cédrus libani), arbousiers, paulownia tomentosa, chêne rouvre… Un bassin agrémente l’allée de la tour de chasse. Aux plantations d’apparence « sauvage » mais en réalité intelligemment organisées répond comme un miroir une prairie bordant les oliviers et un jardin à la française, dessiné en 2001 par le paysagiste Patrice Gonfond. Le parcours botanique est fléché. Des sculptures contemporaines sur le thème des couleurs agrémentent la visite tandis qu’un grand jeu de piste sur les deux roues et la bande dessinée vous est proposée.

Ouvert d’avril à novembre.

Pour plus d’informations : www.jardinleonarddevinci.fr / http://www.chateaudebosc.fr Entre Avignon et Remoulins, N 100, 651 chemin du Bosc. Parking

Rendez-vous aux jardins

©chateaudebosc