Un Zeste de Zazie, les planches Coignières, Coignières
Un Zeste de Zazie, les planches Coignières, Coignières vendredi 5 juin 2026.
Un Zeste de Zazie Vendredi 5 juin, 21h00 les planches Coignières Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T21:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T21:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00
De Zen à Couleur, venez partager avec nous l’univers de l’une de nos plus grandes artistes, Zazie
les planches Coignières 1 rue des marais 78310 Coignières 78310 Yvelines Île-de-France
Un Zeste de Zazie