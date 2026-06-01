Un Zeste de Zazie, les planches Coignières, Coignières

Un Zeste de Zazie Vendredi 5 juin, 21h00 les planches Coignières Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T21:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T21:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

De Zen à Couleur, venez partager avec nous l’univers de l’une de nos plus grandes artistes, Zazie

les planches Coignières 1 rue des marais 78310 Coignières 78310 Yvelines Île-de-France

Un Zeste de Zazie