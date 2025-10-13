Una Bestia de Romain Dubois Espace Culturel Saint-Clément à Craon Craon

Una Bestia de Romain Dubois Mercredi 29 avril 2026, 20h00 Espace Culturel Saint-Clément à Craon Mayenne

Sur réservation, de 5€ à 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T20:00:00+01:00 – 2026-04-29T21:00:00+01:00

Fin : 2026-04-29T20:00:00+01:00 – 2026-04-29T21:00:00+01:00

Si « solo de piano » vous évoque une forme de concerto bien élevé, vous pourriez être surpris ! Le pianiste Romain Dubois bouscule la forme habituelle du récital, la transformant en une aventure sonore et visuelle intense. Seule contrainte, celle de l’instrument, poussé dans ses retranchements au gré des morceaux entre musiques traditionnelle, contemporaine et électronique.

Derrière le clavier de son piano augmenté, baigné dans de splendides effets de lumière, le discret musicien se transforme en un étrange personnage totalement habité, engagé dans une lutte sans merci avec la bête en lui. Tout à la fois frénétique et délicat, minimaliste et tonitruant, ce spectacle brouille les cartes et casse les codes. Au-delà des cordes du piano, c’est votre âme qu’il fera vibrer.

Laissez-vous hypnotiser par ce solo de piano envoûtant et sauvage. Un spectacle total, entre concert, théâtre et performance à couper le souffle ! piano

Jérémy Kergourlay