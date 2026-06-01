Une année de peinture en exposition Pôle culturel Narrosse mercredi 10 juin 2026.

Narrosse

Une année de peinture en exposition

Pôle culturel 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-09-02 18:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Découvrez dessins, couleurs et peintures dans les pas des peintres de l’Élan Laïque Narrossais qui vous entraînent au fil des quatre saisons. Qu’ont bien pu leur inspirer l’automne, l’hiver, le printemps et l’été ? Rendez-vous à partir du mercredi 10 juin et durant tout l’été pour le savoir.

Horaires d’été (du 6 juillet au 31 août du mardi au samedi 9h-16h) .

Pôle culturel 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr

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English : Une année de peinture en exposition

L’événement Une année de peinture en exposition Narrosse a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Grand Dax