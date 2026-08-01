Une bibliothèque éphémère aux couleurs de l’Amérique à Paris Plages.

Informations pratiques

Faites une pause lecture au cœur de Paris Plages avec

l’American Library in Paris. Ouvert à tous, ce kiosque éphémère, organisé en

partenariat avec l’ambassade des États-Unis à Paris, célèbre l’amitié

franco-américaine. Découvrez une sélection de livres d’auteurs américains

classiques et contemporains pour tous les âges et partager des moments

d’échange dans un cadre unique. Un lieu de détente et de curiosité, pensé pour

les petits comme pour les grands, à l’ombre des arbres et au bord de l’eau.

Venez lire, discuter et voyager à travers les mots, dans cet hommage vivant à

la culture américaine.

·

La Bibliothèque américaine de Paris (The American Library

in Paris) propose la création d’une bibliothèque éphémère et d’un espace de

lecture en plein air à l’occasion de Paris

Plages, en partenariat avec l’Ambassade des États-Unis en

France. Présentée dans le cadre de la programmation culturelle estivale de la

Ville de Paris et des célébrations d’America250,

cette initiative offrira pendant deux jours un lieu accueillant dédié à la

découverte de la littérature américaine, au dialogue interculturel et au

renforcement de l’amitié franco-américaine.

·

Pensé comme un espace ouvert, convivial et accessible à

tous les publics, ce kiosque de lecture invitera les visiteurs à faire une

pause au bord de l’eau pour lire et échanger autour d’une sélection d’ouvrages

en langue anglaise. Les livres pourront être consultés gratuitement sur place,

contre le dépôt temporaire d’une pièce d’identité, afin de garantir un accès

simple et sécurisé à l’ensemble de la collection.

·

Près de 250 ouvrages seront mis à disposition, couvrant

les collections adultes, adolescents et jeunesse. La sélection comprendra des

classiques incontournables de la littérature américaine, des voix

contemporaines, des traductions anglaises d’œuvres françaises, ainsi que des

romans graphiques, mangas, journaux et lectures estivales. Les visiteurs

pourront également découvrir des bibliographies spécialement conçues dans le

cadre des célébrations d’America250, ainsi que les supports du Summer Reading

Challenge de la Bibliothèque américaine de Paris.

·

Au-delà de la lecture, le kiosque proposera des activités

familiales favorisant la curiosité, la créativité et les échanges. Des feuilles

de coloriage, des quiz culturels, des recommandations de lecture et d’autres

animations accessibles à tous les âges viendront enrichir l’expérience des

visiteurs. L’espace privilégiera la rencontre, la conversation et la

découverte.

· En transformant un

espace public en salon de lecture à ciel ouvert, ce projet mettra en lumière la

richesse de la littérature américaine et le rôle des bibliothèques comme lieux

de partage, d’apprentissage et de dialogue. Il offrira aux Parisiens comme aux

visiteurs internationaux une expérience culturelle originale, célébrant les

liens historiques et culturels entre la France et les États-Unis à travers le

plaisir de lire.

Une bibliothèque éphémère aux couleurs de l’Amérique à Paris Plages.

Du jeudi 20 août 2026 au vendredi 21 août 2026 :

jeudi, vendredi

de 12h00 à 18h00

gratuit

Piece d’identité requise pour prêt sur place.

Pour les enfants de 0 à 8 ans, la présence d’un

adulte accompagnateur est obligatoire.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-20T15:00:00+02:00

fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-20T12:00:00+02:00_2026-08-20T18:00:00+02:00;2026-08-21T12:00:00+02:00_2026-08-21T18:00:00+02:00



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