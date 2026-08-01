Une bibliothèque éphémère aux couleurs de l’Amérique à Paris Plages
jeudi 20 août 2026
Informations pratiques
Faites une pause lecture au cœur de Paris Plages avec
l’American Library in Paris. Ouvert à tous, ce kiosque éphémère, organisé en
partenariat avec l’ambassade des États-Unis à Paris, célèbre l’amitié
franco-américaine. Découvrez une sélection de livres d’auteurs américains
classiques et contemporains pour tous les âges et partager des moments
d’échange dans un cadre unique. Un lieu de détente et de curiosité, pensé pour
les petits comme pour les grands, à l’ombre des arbres et au bord de l’eau.
Venez lire, discuter et voyager à travers les mots, dans cet hommage vivant à
la culture américaine.
·
La Bibliothèque américaine de Paris (The American Library
in Paris) propose la création d’une bibliothèque éphémère et d’un espace de
lecture en plein air à l’occasion de Paris
Plages, en partenariat avec l’Ambassade des États-Unis en
France. Présentée dans le cadre de la programmation culturelle estivale de la
Ville de Paris et des célébrations d’America250,
cette initiative offrira pendant deux jours un lieu accueillant dédié à la
découverte de la littérature américaine, au dialogue interculturel et au
renforcement de l’amitié franco-américaine.
·
Pensé comme un espace ouvert, convivial et accessible à
tous les publics, ce kiosque de lecture invitera les visiteurs à faire une
pause au bord de l’eau pour lire et échanger autour d’une sélection d’ouvrages
en langue anglaise. Les livres pourront être consultés gratuitement sur place,
contre le dépôt temporaire d’une pièce d’identité, afin de garantir un accès
simple et sécurisé à l’ensemble de la collection.
·
Près de 250 ouvrages seront mis à disposition, couvrant
les collections adultes, adolescents et jeunesse. La sélection comprendra des
classiques incontournables de la littérature américaine, des voix
contemporaines, des traductions anglaises d’œuvres françaises, ainsi que des
romans graphiques, mangas, journaux et lectures estivales. Les visiteurs
pourront également découvrir des bibliographies spécialement conçues dans le
cadre des célébrations d’America250, ainsi que les supports du Summer Reading
Challenge de la Bibliothèque américaine de Paris.
·
Au-delà de la lecture, le kiosque proposera des activités
familiales favorisant la curiosité, la créativité et les échanges. Des feuilles
de coloriage, des quiz culturels, des recommandations de lecture et d’autres
animations accessibles à tous les âges viendront enrichir l’expérience des
visiteurs. L’espace privilégiera la rencontre, la conversation et la
découverte.
· En transformant un
espace public en salon de lecture à ciel ouvert, ce projet mettra en lumière la
richesse de la littérature américaine et le rôle des bibliothèques comme lieux
de partage, d’apprentissage et de dialogue. Il offrira aux Parisiens comme aux
visiteurs internationaux une expérience culturelle originale, célébrant les
liens historiques et culturels entre la France et les États-Unis à travers le
plaisir de lire.
Une bibliothèque éphémère aux couleurs de l’Amérique à Paris Plages.
Du jeudi 20 août 2026 au vendredi 21 août 2026 :
jeudi, vendredi
de 12h00 à 18h00
gratuit
Piece d’identité requise pour prêt sur place.
Pour les enfants de 0 à 8 ans, la présence d’un
adulte accompagnateur est obligatoire.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-20T15:00:00+02:00
fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-20T12:00:00+02:00_2026-08-20T18:00:00+02:00;2026-08-21T12:00:00+02:00_2026-08-21T18:00:00+02:00