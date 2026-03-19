Une création collective et inclusive qui interroge la place du rire dans nos vies Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris
Une création collective et inclusive qui interroge la place du rire dans nos vies Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris jeudi 23 avril 2026.
Protocole AHAHAH est la nouvelle création de la compagnie Apparente, réunissant 9 comédien·nes au plateau, dont 6 en
situation de handicap mental ou psychique.
Notre point de départ : pourquoi ne rions-nous pas toujours au même moment ? Est-ce une question de timing ? De codes ? De
compréhension ? De construction psychique ? De culture du rire ?
À la manière d’un cabaret-enquête, les numéros s’enchaînent : tentatives de faire rire, savants fous, clown dépressifs, nageuse
professionnelle du rire, effets de surprises… Le public devient complice d’une investigation joyeuse sur les mécanismes du rire. Ici, le
rire n’est pas un simple effet comique : il est un outil de lien, un révélateur de nos différences, et une manière de se rapprocher dans
ce qui nous rend profondément humains.
En résonance avec le mois de la santé mentale, la compagnie investit le hall d’accueil du Centre Paris Anim’ Ken
Saro-Wiwa. Ce choix de lieu prolonge la démarche artistique : briser le “quatrième mur”, rendre l’expérience plus accessible, et
accueillir le public dans une recherche partagée, pendant et après la représentation.
Distribution :
Avec : Foued Bazizen, Simon Besse, Louise Hinderzé-Lamarche, Eva-Marlène Kouassi, Dina El Guebali , Ashley Jam, Jean-Baptiste Leca, Cassandra Levastois, Salomé Mazier.
Mise-en-scène : Daisy Raynal
Protocole Ahahah, création collective de la compagnie Apparente
Le jeudi 23 avril 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Vous pouvez réserver une place en écrivant à bienvenue@apparente.org
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-23T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-23T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-23T16:00:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa 63 rue Buzenval 75020 Paris
https://www.apparente.org bienvenue@apparente.org
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