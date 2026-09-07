Une église à l’orgue centenaire, Eglise Saint-Jean-le-Baptiste, Contz-les-Bains

Informations pratiques

Une église à l’orgue centenaire 19 et 20 septembre Eglise Saint-Jean-le-Baptiste Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Laissez-vous transporter au XIXᵉ siècle dans cette église, dont l’orgue accueille régulièrement des artistes reconnus.

Eglise Saint-Jean-le-Baptiste 7 Rue Saint-Vincent, 57480 Contz-les-Bains Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est 03 82 83 61 15 http://www.mairie-contz.fr/ À l’intérieur de l’église néogothique Saint-Jean-le-Baptiste se cache l’une des plus belles orgues de France. Cet orgue Staudt compte 1800 tuyaux qui permettent d’interpréter un répertoire varié allant du XIXe siècle au XXIe siècle, sans négliger les œuvres plus anciennes. Ses sonorités allient finesses, force et harmonie.

Laissez-vous transporter au XIXᵉ siècle dans cette église dont l’orgue accueille régulièrement des artistes reconnus.

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