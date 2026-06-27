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AGENDA · Contz-les-Bains

Journée musicale Autour de l’orgue Contz-les-Bains

dimanche 13 septembre 2026 · Contz-les-Bains

Journée musicale Autour de l’orgue Contz-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
7 Rue Saint-Vincent
Ville
57480 Contz-les-Bains
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Contz-les-Bains

Journée musicale Autour de l’orgue

7 Rue Saint-Vincent Contz-les-Bains Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Pour son 25ème anniversaire, l’association Autour de l’orgue vous invite pour une journée musicale et festive.
Une série de concert avec différents instruments est programmée pour passer un bel après-midi.
Une buvette et une restauration sont prévus sur place, assurées par le club de marche.Tout public
0  .

7 Rue Saint-Vincent Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est   orguecontz@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate its 25th anniversary, the Autour de l’orgue association invites you to a day of music and festivities.
A series of concerts featuring various instruments is scheduled to make for a wonderful afternoon.
Refreshments and food will be available on site, provided by the walking club.

L’événement Journée musicale Autour de l’orgue Contz-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-01 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

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