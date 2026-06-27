Journée musicale Autour de l’orgue Contz-les-Bains
dimanche 13 septembre 2026 · Contz-les-Bains
Informations pratiques
Contz-les-Bains
Journée musicale Autour de l’orgue
7 Rue Saint-Vincent Contz-les-Bains Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Pour son 25ème anniversaire, l’association Autour de l’orgue vous invite pour une journée musicale et festive.
Une série de concert avec différents instruments est programmée pour passer un bel après-midi.
Une buvette et une restauration sont prévus sur place, assurées par le club de marche.Tout public
0 .
7 Rue Saint-Vincent Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est orguecontz@gmail.com
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English :
To celebrate its 25th anniversary, the Autour de l’orgue association invites you to a day of music and festivities.
A series of concerts featuring various instruments is scheduled to make for a wonderful afternoon.
Refreshments and food will be available on site, provided by the walking club.
L’événement Journée musicale Autour de l’orgue Contz-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-01 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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