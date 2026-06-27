Informations pratiques

Contz-les-Bains

Journée musicale Autour de l’orgue

7 Rue Saint-Vincent Contz-les-Bains Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Pour son 25ème anniversaire, l’association Autour de l’orgue vous invite pour une journée musicale et festive.

Une série de concert avec différents instruments est programmée pour passer un bel après-midi.

Une buvette et une restauration sont prévus sur place, assurées par le club de marche.Tout public

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7 Rue Saint-Vincent Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est orguecontz@gmail.com

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English :

To celebrate its 25th anniversary, the Autour de l’orgue association invites you to a day of music and festivities.

A series of concerts featuring various instruments is scheduled to make for a wonderful afternoon.

Refreshments and food will be available on site, provided by the walking club.

L’événement Journée musicale Autour de l’orgue Contz-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-01 par OT CATTENOM ET ENVIRONS