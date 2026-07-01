Une église à visiter en levant les yeux, Église Saint-Crespin – Saint-Crespinien, Écueil

Informations pratiques

Une église à visiter en levant les yeux 19 et 20 septembre Église Saint-Crespin – Saint-Crespinien Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Après plusieurs tranches de restauration, c’est une église qui revit. La nef, les bas côtés et le bras sud du transept ont été entièrement restaurés.

« Levez les yeux ! » un personnage surprise et une peinture murale ont été découverts au cours de ces chantiers.

En sortant n’hésitez pas à vous promener dans le vignoble qui offre une vue magnifique sur Reims et sa cathédrale.

Église Saint-Crespin – Saint-Crespinien Rue de l’Église, 51500 Écueil Écueil 51500 Marne Grand Est 06 79 18 02 61 L’église fut bâtie par étapes sur les coteaux de la Montagne de Reims, au milieu des vignes. Cette implantation rappelle l’existence d’un village disparu, rebâti plus bas : celui d’Écueil.

Dès le XIIᵉ siècle, la nef est élevée, puis le chœur et le bras nord du transept sont construits au XIIIᵉ siècle. Le bras sud du transept ainsi que les collatéraux sont ajoutés aux XVIᵉ et XVIIᵉ siècles. Le bâtiment est complété par une sacristie et ses baies sont ouvertes au XVIIIᵉ siècle.

C’est en 1669 que l’église est érigée en paroisse, placée sous le vocable de Saint-Crespin et Saint-Crespinien.

L’église a été parfaitement restaurée depuis 2010. Une fresque datant de l’époque de la première construction, récemment découverte, est également à admirer. Parking gratuit à proximité. Accessibilité aux personnes handicapées.

Après plusieurs tranches de restauration, c’est une église qui revit. La nef, les bas côtés et le bras sud du transept ont été entièrement restaurés.

©Marie-Line Allouchery