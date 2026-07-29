Une escale à Larros Gujan-Mestras
mercredi 29 juillet 2026 · Gujan-Mestras
Informations pratiques
Gujan-Mestras
Une escale à Larros
Esplanade des Ostreiculteurs Gujan-Mestras Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29 11:45:00
Date(s) :
2026-07-29
Entre cabanes pittoresques, chantiers navals, bateaux traditionnels, coquilles d’huîtres ici et là…et le Barbot bien entendu, vous êtes tout simplement ailleurs.
Appréciez la beauté et l’authenticité du port de Larros et découvrez notre patrimoine maritime riche, mélange de modernisme et de tradition.
La visite guidée se transforme vite en promenade où échanges et découvertes promettent un agréable moment de convivialité ! .
Esplanade des Ostreiculteurs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 66 12 65 tourismegujanmestras@terraostra.com
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English : Une escale à Larros
L’événement Une escale à Larros Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Gujan-Mestras
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