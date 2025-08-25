Une fabrique de la danse Maison de la musique de Nanterre Nanterre

Une fabrique de la danse Maison de la musique de Nanterre Nanterre dimanche 12 avril 2026.

Pour la troisième année consécutive, le compagnonnage entre la Maison de la musique et l’Ensemble chorégraphique du CNSMDP se poursuit, offrant un regard privilégié sur l’excellence de la jeune création chorégraphique. Chaque saison, ces jeunes danseurs, en passe de devenir professionnels, interprètent un répertoire exigeant mêlant grandes signatures contemporaines et propositions audacieuses.

Chorégraphe et danseuse française qui s’impose dans le paysage de la danse contemporaine par son style unique, Leïla Ka sort volontiers des cadres traditionnels de la danse, en intégrant notamment les influences de la danse hip-hop dans une danse organique, fluide et très personnelle.

À travers ses œuvres, Robyn Orlin explore les réalités sociales, politiques et culturelles de son pays natal, l’Afrique du Sud. Entre humour et regard critique, elle utilise la vidéo, le texte et l’interaction avec le public et déconstruit les codes traditionnels de la danse pour proposer des performances hybrides et percutantes.

« Empty Moves » d’Angelin Preljocaj est une œuvre chorégraphique inspirée par la performance musicale « Empty Words » de John Cage au Teatro Lirico de Milan en 1977. Créée en trois parties entre 2004 et 2014, la pièce explore la relation entre mouvement et son, avec des gestes répondant aux fragments sonores déstructurés de Cage.

Spectacle de danse des élèves du Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris avec trois chorégraphes : Leïla Ka, Robyn Orlin et Angelin Preljocaj.

Le dimanche 12 avril 2026

de 16h30 à 17h45

payant

De 6 à 13 euros.

Tout public.

Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre

Métro -> A : Nanterre Ville (Nanterre) (536m)

Bus -> 157159160503 : Plainchamp (Nanterre) (137m)

Vélib -> Chanzy – Sud-Est (326.23m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.maisondelamusique.eu/spectacles/une-fabrique-de-la-danse/