Une femme idéale Monsac
Une femme idéale Monsac dimanche 24 mai 2026.
Monsac
Une femme idéale
Ferme de sirguet Monsac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Les comédiens de FASCIA présentent Une femme idéale ?
Une pièce de théâtre de Rivoire & Cartier avec Pascale Binczak, Véro Chauveau-Laforêt et Olivier Vallejo. Mise en scène par Annie Goutière
Sur réservation .
Ferme de sirguet Monsac 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 63 42 19
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English : Une femme idéale
L’événement Une femme idéale Monsac a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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