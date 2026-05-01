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Une femme idéale Monsac

Une femme idéale Monsac

Une femme idéale Monsac dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Ferme de sirguet

Ville : 24440 Monsac

Département : Dordogne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Monsac

Une femme idéale

Ferme de sirguet Monsac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Les comédiens de FASCIA présentent Une femme idéale ?
Une pièce de théâtre de Rivoire & Cartier avec Pascale Binczak, Véro Chauveau-Laforêt et Olivier Vallejo. Mise en scène par Annie Goutière

Sur réservation   .

Ferme de sirguet Monsac 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 63 42 19 

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English : Une femme idéale

L’événement Une femme idéale Monsac a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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