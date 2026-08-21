Une ferme bressane à pans de bois, La ferme Plissonnier, Saint-André-en-Bresse

Informations pratiques

Une ferme bressane à pans de bois 19 et 20 septembre La ferme Plissonnier Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Véritable emblème de l’architecture traditionnelle bressane, la ferme Plissonnier vous ouvre exceptionnellement ses portes. Cette demeure familiale remarquable témoigne de l’habitat rural d’autrefois, avec ses matériaux, son organisation et son atmosphère préservée.

Accompagnés de Martine Maréchal et Pierre Lonjaret, découvrez l’histoire de cette ferme et laissez-vous porter par un dispositif sonore immersif qui fait revivre les gestes, les voix et le quotidien des habitants d’autrefois.

Tout au long du week-end, échangez avec les passionnés qui font vivre ce lieu et partez à la découverte de l’une des plus belles fermes traditionnelles de la Bresse.

La ferme Plissonnier 71440 Saint-André-en-Bresse Saint-André-en-Bresse 71440 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 76 27 16 http://www.ecomusee-bresse71.fr Découvrez le domaine Plissonnier avec son gite de groupe dans une maison bourgeoise traditionnelle de 1797 et le centre d’interprétation de l’architecture bressane dans le plus ancien des bâtiments, une maison d’habitation de 1690, sonorisée et scénarisée.

Véritable emblème de l’architecture traditionnelle bressane, la Ferme Plissonnier vous ouvre exceptionnellement ses portes. Cette demeure familiale remarquable témoigne de l’habitat rural avec ses et…

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