Une fermette à pans d’orme et torchis : une pérennité des matériaux, un patrimoine en sauvegarde., une perdrix dans un poirier, Gouy-Saint-André

Informations pratiques

Une fermette à pans d’orme et torchis : une pérennité des matériaux, un patrimoine en sauvegarde. 18 – 20 septembre une perdrix dans un poirier Pas-de-Calais

Activités gratuites pour tous. Prévoir un vieux vêtement si vous souhaitez essayer de faire un peu de torchis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous proposons :

1 : Le vendredi 18 septembrepour les écoles : « Levez les yeux ! » : un temps avec les élèves et leurs enseignants, dans le cadre de l’opération nationale :

– une lecture des verbes raviver, résister, réimaginer,

– une lecture de paysage de ce patrimoine, du thème 2026 sélectionné au niveau européen,

– la découverte de la géologie, de l’histoire, de l’architecture, de l’art des jardins, de la nature, et des enjeux de demain.

2 : Les samedi 20 et dimanche 21 septembre pour tous :

– des visites commantées de la maison et du chantier

– un échange autour des verbes raviver, résister, réimaginer,

– un salon de thé éphèmère.

3 : Les 3 jours :

– 9 panneaux d’interprétation présentent le projet : géologie, histoire, techniques, et projet d’un jardin paysager et d’un arboretum,

– la possibilité d’essayer le torchis pour toutes et tous (mélange de foin et d’argile),

– de la convivalité et de la bonne humeur :-)

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À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous proposons :

©une perdrix dans un poirier