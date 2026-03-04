« Une fin » – Troupe Théâtre Université de Montréal, Centre d’essai de l’Université de Montréal (Pavillon J.-A.-DeSève), Montréal

« Une fin » – Troupe Théâtre Université de Montréal 12 – 14 mars Centre d’essai de l’Université de Montréal (Pavillon J.-A.-DeSève) Agglomération de Montréal

Payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T00:30:00+01:00 – 2026-03-13T03:00:00+01:00

Fin : 2026-03-15T00:30:00+01:00 – 2026-03-15T03:00:00+01:00

Texte et mise en scène de Sébastien David

Alors que le soleil menace de tout embraser et qu’il ne reste qu’un mois à l’humanité, une cinquantaine de personnages se croisent et s’entrelacent dans une course effrénée contre l’inéluctable. Errant au cœur de la catastrophe, ils s’aiment, se heurtent, espèrent, se pardonnent et s’abandonnent à la vie dans tout ce qu’elle a de tragique, de drôle et de sublime.

La pièce aborde les thèmes de la condition humaine, de l’amour et de l’abandon et de la diversité des réactions humaines face à l’inéluctable.

Une discussion avec les interprètes et l’équipe de création suivra la représentation du 12 mars.

La troupe Théâtre Université de Montréal est orchestrée par les Activités culturelles des Services à la vie étudiante.

Centre d’essai de l’Université de Montréal (Pavillon J.-A.-DeSève) 2332 boulevard Édouard Montpetit Montréal H3T 1R6 Agglomération de Montréal Québec [{« type »: « link », « value »: « https://culture-umontreal.tuxedobillet.com/main/une-fin »}]

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie théâtre théâtre universitaire