Saint-Ouën-des-Toits

Une forêt pleine de vie

Saint-Ouën-des-Toits Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Entre racines, feuillages et mousses, la forêt grouille de vie !

Partez à la découverte de sa biodiversité, observez ses habitants et laissez-vous surprendre par la richesse de ce monde discret et fascinant. .

Saint-Ouën-des-Toits 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

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English :

Between roots, foliage and moss, the forest is teeming with life!

L’événement Une forêt pleine de vie Saint-Ouën-des-Toits a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME