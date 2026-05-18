Une forêt pleine de vie Saint-Ouën-des-Toits
Une forêt pleine de vie Saint-Ouën-des-Toits jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Ouën-des-Toits
Une forêt pleine de vie
Saint-Ouën-des-Toits Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Entre racines, feuillages et mousses, la forêt grouille de vie !
Partez à la découverte de sa biodiversité, observez ses habitants et laissez-vous surprendre par la richesse de ce monde discret et fascinant. .
Saint-Ouën-des-Toits 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr
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English :
Between roots, foliage and moss, the forest is teeming with life!
L’événement Une forêt pleine de vie Saint-Ouën-des-Toits a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME