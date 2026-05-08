Châtillon-sur-Indre

Une heure, une oeuvre L’histoire du papier

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Votre prochain rendez-vous Une Heure, Une Oeuvre à la salle de la Micro-Folie à Châtillon-sur-Indre.

A l’occasion de cette soirée, la médiathèque vous propose une conférence sur l’histoire du papier animée par Christophe Vandaele.

Peut-être avons-nous oublié qu’il y a plus de 2000 ans naissait le papier . Cette invention a bouleversé l’humanité, répandant inégalement au fil des temps, les savoirs, les idées et les techniques, c’est cette fabuleuse aventure que je vais évoquer , Christophe Vandaele, libraire en livres anciens, restaurateur du papier , ajoutant ces passions à celles d’antiquaire et d’encadreur d’art qu’il exerce depuis plus de 30 ans dans son atelier et sa galerie d’exposition à Vendœuvres , dans le parc du château de Lancosme. Pour la vie publique, maire de Vendœuvres depuis 1989. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

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English :

Your next Une Heure, Une Oeuvre event at the Salle de la Micro-Folie in Châtillon-sur-Indre.

On the occasion of this evening, the media library offers you a lecture on the history of paper, hosted by Christophe Vandaele.

L’événement Une heure, une oeuvre L’histoire du papier Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Châtillonnais en Berry