Une histoire de Bretagne de la Préhistoire à la Révolution Musée de Bretagne Rennes
Une histoire de Bretagne de la Préhistoire à la Révolution Musée de Bretagne Rennes dimanche 28 juin 2026.
Une histoire de Bretagne de la Préhistoire à la Révolution Musée de Bretagne Rennes 28 juin – 27 août Ille-et-Vilaine
gratuit
A quelle époque les premières populations s’installent dans la région ? D’où viennent les menhirs ? Qui était Anne de Bretagne ?
Pour le découvrir, laissez-vous embarquer dans la riche histoire de la Bretagne, de la Préhistoire à la Révolution.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-28T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-27T15:30:00.000+02:00
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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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