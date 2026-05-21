Une histoire de Bretagne de la Préhistoire à la Révolution Musée de Bretagne Rennes 28 juin – 27 août Ille-et-Vilaine

gratuit

A quelle époque les premières populations s’installent dans la région ? D’où viennent les menhirs ? Qui était Anne de Bretagne ?

Pour le découvrir, laissez-vous embarquer dans la riche histoire de la Bretagne, de la Préhistoire à la Révolution.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-28T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-27T15:30:00.000+02:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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