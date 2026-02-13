Une histoire de la chanson entre jazz et musiques actuelles, Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy, Versailles

Une histoire de la chanson entre jazz et musiques actuelles Mercredi 1 avril, 19h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Yvelines

Les instrumentistes en jazz et musiques actuelles amplifiées s’associent pour mettre à l’honneur leurs camarades chanteurs dans un concert fusion, à la croisée des deux univers musicaux.

Le corpus d’œuvres interprétées, choisi collectivement, est né d’un laboratoire musical : un espace d’expérimentation et de dialogue, reflet d’une créativité partagée.

Cette soirée rend hommage aux grandes figures de la chanson tout en mettant en lumière l’inventivité et la fraîcheur des jeunes artistes d’aujourd’hui.

Coordination : Sandrine Deschamps, Sylvain Beuf et Fabien Saussaye

Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d'enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

C’est une histoire vivante de la chanson qui se raconte ici : une histoire de rythmes, nourrie de métissages, d’héritages et d’audace.