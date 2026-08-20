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Une Histoire de soleil Médiathèque Jacques Demy Nantes

samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Une Histoire de soleil Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 Quai de la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-31 16:00 –
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99 

Par la Compagnie Léopoldine PapierLe soleil apparaît et disparaît dans ce spectacle où tout est en papier ! Entre des nuages grognons et une girafe curieuse, le soleil joue à cache-cache et rigole en secret. Mais un moustique, bavard en plus, va semer la panique dans la paisible savane. Un spectacle chaleureux et intimiste à vivre à travers un livre géant en pop-up.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


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