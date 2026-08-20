Une Histoire de soleil Médiathèque Jacques Demy Nantes
samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-31 16:00 –
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99
Par la Compagnie Léopoldine PapierLe soleil apparaît et disparaît dans ce spectacle où tout est en papier ! Entre des nuages grognons et une girafe curieuse, le soleil joue à cache-cache et rigole en secret. Mais un moustique, bavard en plus, va semer la panique dans la paisible savane. Un spectacle chaleureux et intimiste à vivre à travers un livre géant en pop-up.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Jacques Demy et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Bottière l’été, Maison de quartier de la Bottière, Nantes 20 août 2026
- Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Luce Courville, Nantes 20 août 2026
- Mini fête foraine, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes 20 août 2026
- Salon de lecture, Square du Ranzay, Nantes 20 août 2026
- Les Apéro-Labo, Le Labo, Nantes 20 août 2026