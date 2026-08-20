Une Histoire de soleil Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-31 16:00 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99

Par la Compagnie Léopoldine PapierLe soleil apparaît et disparaît dans ce spectacle où tout est en papier ! Entre des nuages grognons et une girafe curieuse, le soleil joue à cache-cache et rigole en secret. Mais un moustique, bavard en plus, va semer la panique dans la paisible savane. Un spectacle chaleureux et intimiste à vivre à travers un livre géant en pop-up.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



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