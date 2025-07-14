Une histoire subjective du Proche-Orient mais néanmoins valide...je pense Théâtre-Sénart Lieusaint

Une histoire subjective du Proche-Orient mais néanmoins valide…je pense 30 janvier – 1 février 2026 Théâtre-Sénart Seine-et-Marne

Début : 2026-01-30T20:30:00 – 2026-01-30T23:00:00

Fin : 2026-02-01T15:00:00 – 2026-02-01T17:30:00

Une histoire subjective du Proche-Orient mais néanmoins valide… je pense

Le spectacle s’articule sur trois chapitres portés par une comédienne et un oudiste : Beyrouth ou bon réveil à vous !, Jérusalem, premiers pas sur la lune et Paris, œil pour œil dent pour dent. Chaque chapitre est dédié à une ville; Beyrouth, Jérusalem puis Paris en mêlant récit et musique live. À travers l’intime, le Théâtre Majâz cherche à dessiner une cartographie sensible du Proche-Orient.

Tout commence à Beyrouth, en juillet 2006. L est en voyage au pays de son père pour son 20ème anniversaire. Alors qu’elle doit assister à un concert de Fairuz, celui-ci est subitement annulé ; la guerre avec Israël commence. Ainsi débute l’histoire de cette jeune femme, partagée entre le Liban, la Palestine et la France quelques années après. Elle raconte sa rencontre avec un Israélien, leur amour impossible, son expédition à Jérusalem, puis Paris où alors en train d’écrire la suite de cette histoire, elle se retrouve envahie par le personnage du père qui l’empêche de continuer. Pour pouvoir aller au bout de ce récit, elle va devoir le confronter à sa violence, à la guerre qu’il a infligée à sa propre famille, dans l’intimité de la maison. Dans un dernier voyage, elle creuse aux racines de l’amour et de la violence des hommes, et s’arme du pouvoir des mots pour y mettre un point final.

Dans un ton libre et direct, une forme de stand up tragi-comique, la narratrice nous mène loin et tout près, au Proche-Orient et en banlieue parisienne pour raconter les rapports fondateurs entre l’Occident et l’Orient, entre nous et nos parents, entre ce que nous étions et ce que nous aspirons à devenir.

texte et interprétation Lauren Houda Hussein / mise en scène Ido Shaked / création musicale et musique (live) Hussam Aliwat / création lumières Léo Garnier / création sonore Thibaut Champagne / régie générale Tom Lefort et Clément Dupuy / production et diffusion collectif & compagnie Estelle Delorme et géraldine Morier-Genoud / administration Gingko Biloba Bérénice Marchesseau

production Théâtre Majâz / Coproduction Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Centre culturel Jean-Houdremont La Courneuve. La compagnie Théâtre Majâz est soutenue par le Département de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre de sa résidence artistique au Centre culturel Jean Houdremont à La Courneuve. Le Département de la Seine-Saint-Denis a soutenu la création de cette œuvre. Avec le soutien du département du Val-de-Marne dans le cadre de l’aide à la résidence de création et de la MNA Taylor – Prix Constant Coquelin. Avec le soutien en résidences de création : Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Théâtre Châtillon Clamart.

Le Théâtre Majâz est conventionné par la DRAC Ile-de-France

Joëlle Gayot – LE MONDE « Lauren Houda Hussein et Ido Shaked mettent en scène l’émancipation d’une mémoire piégée par le conflit israélo-palestinien Une histoire subjective du Proche-Orient mais néanmoins valide… je pense est un monologue, plein d’émotion et d’humour, écrit à partir des souvenirs de la comédienne et autrice franco-libanaise. (…) Accompagnée par Hussam Aliwat, un formidable joueur d’oud, Lauren Houda Hussein remonte le cours de sa mémoire et traverse les apparences, ses yeux grands ouverts sur le hiatus qui sépare les rêves de la réalité. Sa fiction est celle d’une émancipation intime, politique et féministe. Dans les replis de son indépendance, on devine l’aspiration de pays (le Liban et la Palestine) à asseoir leur légitimité. Mais, dans le règlement de comptes entre la fille et son père, c’est l’espoir dans les révolutions arabes portées par les femmes qui s’inscrit en lettres de feu.(…)

Une actualité à laquelle chacun pense mais qui jamais ne pénètre le récit, le spectacle ayant été créé avant le 7 octobre. L’art n’a pas, sous les pressions du présent, à se transformer en documentaire. (…) Une histoire subjective du Proche-Orient… est à prendre au pied de la lettre : un témoignage, sans doute, mais surtout et avant tout un geste poétique. »

Rosa Moussaoui – L’HUMANITE « Théâtre : Ce que la guerre fait à l’amour. Tout en clair-obscur, la mise en scène sobre de l’Israélien Ido Shaked donne relief à cette introspection, à cette géographie sensible du Proche-Orient. »

Marianne Grissolange Leguen – Le Blog culture du SNES « Lauren Houda Hussein, mise en scène par Ido Shaked, lui-même né en Israël, nous tient en haleine pendant 2 heures 20, crée le rire ou l’émotion. Cette jeune femme gracile réussit à faire vivre sous nos yeux une galerie de personnages hauts en couleur qui peignent une image intime et convaincante du Proche Orient. »

Killian Orain – SCENEWEB « A travers la figure du père de L., « en même temps une des personnes les plus formidable que je connaisse, et le plus gros enfoiré que la terre n’ait jamais porté… », traversant continuellement le spectacle, Lauren Houda Hussein aborde ce rapport complexe où se glissent, pêle-mêle les traumatismes intergénérationnels, les conflits géopolitiques, l’amour de soi et des autres, la double culture française et libanaise, les violences patriarcales… Un méli-mélo versé aux spectateurs avec autant de douceur que de précision. A entendre Lauren Houda Hussein, les mots forment son arme et son salut. Une histoire subjective du Proche-Orient mais néanmoins valide… je pense n’a pas vocation à résoudre les conflits, mais permet toutefois d’en mieux appréhender les rouages, à l’œuvre du côté de l’intime.«

Théâtre Majâz – Lauren Houda Hussein et Ido Shaked Lauren Houda Hussein Théâtre Majâz

©Alain Richard