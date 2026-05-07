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Une histoire, un bricolage Médiathèque municipale Le Blé en Herbe Erquy

Une histoire, un bricolage Médiathèque municipale Le Blé en Herbe Erquy jeudi 20 août 2026.

Lieu : Médiathèque municipale Le Blé en Herbe

Adresse : 1 Rue Guérinet

Ville : 22430 Erquy

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Erquy

Une histoire, un bricolage

Médiathèque municipale Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :
2026-08-20

On bricole à la bibliothèque !
Après la lecture de l’album Photo de famille (Chloé Millet et Delphine Jacquot), nous proposons aux enfants de fabriquer leur propre oiseau de papier.
Matériel fourni, sur inscription.
Pour les enfants de 6 à 9 ans.   .

Médiathèque municipale Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24 

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English :

L’événement Une histoire, un bricolage Erquy a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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