Une histoire, un bricolage Médiathèque municipale Le Blé en Herbe Erquy
Une histoire, un bricolage Médiathèque municipale Le Blé en Herbe Erquy jeudi 20 août 2026.
Erquy
Une histoire, un bricolage
Médiathèque municipale Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-20
On bricole à la bibliothèque !
Après la lecture de l’album Photo de famille (Chloé Millet et Delphine Jacquot), nous proposons aux enfants de fabriquer leur propre oiseau de papier.
Matériel fourni, sur inscription.
Pour les enfants de 6 à 9 ans. .
Médiathèque municipale Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24
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English :
L’événement Une histoire, un bricolage Erquy a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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