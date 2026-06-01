Une histoire, un goûter Ludo Bibliothèque Ondres Ondres

Ondres

Une histoire, un goûter

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 15:00:00

fin : 2026-06-12 17:50:00

Date(s) :

2026-06-12

Quand la vengeance de l’homme se substitue à la justice…

Offrez-vous une pause à la bibliothèque, laissez-vous transporter par une histoire captivante contée par Yves, avant de partager un goûter qui prolonge le plaisir du récit et des échanges.

Adulte, sur inscription au 05.59.45.23.59 ou par mail bibliotheque@ondres.fr

RDV à 15h.

Durée 2h. .

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 bibliotheque@ondres.fr

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English : Une histoire, un goûter

L’événement Une histoire, un goûter Ondres a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Seignanx