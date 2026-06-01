Une histoire, un goûter Ludo Bibliothèque Ondres Ondres
Une histoire, un goûter Ludo Bibliothèque Ondres Ondres vendredi 12 juin 2026.
Ondres
Une histoire, un goûter
Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 15:00:00
fin : 2026-06-12 17:50:00
Date(s) :
2026-06-12
Quand la vengeance de l’homme se substitue à la justice…
Offrez-vous une pause à la bibliothèque, laissez-vous transporter par une histoire captivante contée par Yves, avant de partager un goûter qui prolonge le plaisir du récit et des échanges.
Adulte, sur inscription au 05.59.45.23.59 ou par mail bibliotheque@ondres.fr
RDV à 15h.
Durée 2h. .
Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 bibliotheque@ondres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Une histoire, un goûter
L’événement Une histoire, un goûter Ondres a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Seignanx
À voir aussi à Ondres (Landes)
- Festival Polynésien Salle Capranie Ondres 13 juin 2026
- Atelier d’écriture Ludo bibliothèque Ondres Ondres 13 juin 2026
- Fêtes locales Ondres 26 juin 2026
- Zoom Expo de Julie Valette ‘Les Sirènes Office de tourisme Ondres 29 juin 2026
- Courses de vaches landaises Stade de rugby Ondres 6 juillet 2026