Une journée à la rencontre des auteurices de la région à la Bibliothèque de la Cité avec la Société genevoise des écrivaines et écrivains, Bibliothèque de la Cité, Genève
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de la Cité · Genève
Informations pratiques
Une journée à la rencontre des auteurices de la région à la Bibliothèque de la Cité avec la Société genevoise des écrivaines et écrivains Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Bibliothèque de la Cité
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Genève a la chance de compter beaucoup d’écrivaines et d’écrivains. Toute la journée et à tous les étages de la bibliothèque, vous aurez une occasion unique de rencontrer et d’échanger avec des auteurices de roman, de poésie, d’essai, de science, de polar, de voyage. Un moment de partage convivial pour les grands et les petits.
Avec :
Laurence Burger de 11h à 12h et de 14h à 15h
Marcel Burger de 14h à 15h et de 16h à 17h
Michel Chevallier de 14h à 16h
Florence Coulin de 11h à 12h,
Graziella Corvini de 10h à 11h et de 14h à 15h
Daniel de Roulet de 10h à 12h
Vincent Gerber de 11h à 12h et de 14h à 15h
Olivia Gerig,
Jean-Pierre Junod
Christiane Kolla de 15h à 16h
Harry Koumrouyan de 14h à 16h
Michèle Makki de 15h à 16h
Patrice Mugny de 10h à 12h
Denise Mutzenberg de 10h à 12h
Blaise Oberson de 10h à 12h
Raphaël Perrenoud de 16h à 17h
Olivier Rigot de 10h à 12h
Justine Ruchat de 14h à 15h
Martine Ruchat de 15h à 17h
Frédéric Saenger de 15h à 16h
Leyla Tatzber de 10h à 11h
Rafael Wolf,
Robert Yessouroun de 11h à 12h et 16h à 17h
Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3Aa8914f4c-cc79-4f96-9294-95cd7f388595&locale=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/
Toute la journée et à tous les étages de la bibliothèque, vous aurez une occasion unique de rencontrer et d’échanger avec des auteurices de roman, de poésie, d’essai, de science, de polar, de voyage
Société genevoise des écrivaines et écrivains
À voir aussi à Genève
- Cours de Pilates, Musée d’art et d’histoire, Genève 20 août 2026
- Soirée GAFIEIRA, La Chaloupe à vapeur, Genève 20 août 2026
- Visite flash pause déjeuner, Musée Rath, Genève 21 août 2026
- L’Orchestre de Chambre de Genève, Scène Ella Fitzgerald, Genève 21 août 2026
- Atelier Créez Votre Tablette de Chocolat, Autre lieu, Genève 22 août 2026