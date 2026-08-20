Une journée à la rencontre des auteurices de la région à la Bibliothèque de la Cité avec la Société genevoise des écrivaines et écrivains, Bibliothèque de la Cité, Genève

Informations pratiques

Une journée à la rencontre des auteurices de la région à la Bibliothèque de la Cité avec la Société genevoise des écrivaines et écrivains Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Bibliothèque de la Cité

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Genève a la chance de compter beaucoup d’écrivaines et d’écrivains. Toute la journée et à tous les étages de la bibliothèque, vous aurez une occasion unique de rencontrer et d’échanger avec des auteurices de roman, de poésie, d’essai, de science, de polar, de voyage. Un moment de partage convivial pour les grands et les petits.

Avec :

Laurence Burger de 11h à 12h et de 14h à 15h

Marcel Burger de 14h à 15h et de 16h à 17h

Michel Chevallier de 14h à 16h

Florence Coulin de 11h à 12h,

Graziella Corvini de 10h à 11h et de 14h à 15h

Daniel de Roulet de 10h à 12h

Vincent Gerber de 11h à 12h et de 14h à 15h

Olivia Gerig,

Jean-Pierre Junod

Christiane Kolla de 15h à 16h

Harry Koumrouyan de 14h à 16h

Michèle Makki de 15h à 16h

Patrice Mugny de 10h à 12h

Denise Mutzenberg de 10h à 12h

Blaise Oberson de 10h à 12h

Raphaël Perrenoud de 16h à 17h

Olivier Rigot de 10h à 12h

Justine Ruchat de 14h à 15h

Martine Ruchat de 15h à 17h

Frédéric Saenger de 15h à 16h

Leyla Tatzber de 10h à 11h

Rafael Wolf,

Robert Yessouroun de 11h à 12h et 16h à 17h

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3Aa8914f4c-cc79-4f96-9294-95cd7f388595&locale=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

Toute la journée et à tous les étages de la bibliothèque, vous aurez une occasion unique de rencontrer et d’échanger avec des auteurices de roman, de poésie, d’essai, de science, de polar, de voyage

Société genevoise des écrivaines et écrivains