Une journée à soi Impasse Saint-Colomban Sainte-Marie-en-Chanois

Sainte-Marie-en-Chanois

Une journée à soi

Impasse Saint-Colomban Chapelle St Colomban Sainte-Marie-en-Chanois Haute-Saône

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez vivre une journée à soi dans un lieu magique Site de la chapelle Saint Colomban à Sainte-Marie-en-Chanois (70) une journée pour se relier à la vibration de l’été avec la nature, le corps, les sons et les mots.

De 10h à 17h.

En alternance vous pratiquerez

-Du yoga doux Des pratiques de yoga, pour se relier au monde qui nous entoure et découvrir son monde intérieur… Plonger au cœur des sensations corporelles et entrer en lien avec son souffle. S’initier à la symbolique des 5 sens en Yoga.

-De l’écriture

Sur le chemin des mots, se laisser guider pour créer dans la spontanéité de l’instant…

Accéder à son imaginaire, jouer avec les mots, esquisser un poème.

-Du mouvement dansé

Laisser le corps se relier à ses sensations, ses ressentis .

Goûter l’éphémère du geste, explorer sa créativité en dansant.

Se reconnecter à la nature grâce au mouvement.

Aucun pré-requis attendu journée accessible à tous dés 16 ans . .

Impasse Saint-Colomban Chapelle St Colomban Sainte-Marie-en-Chanois 70310 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 01 34 98 bonjour@creer-serelier.org

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English : Une journée à soi

L’événement Une journée à soi Sainte-Marie-en-Chanois a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD