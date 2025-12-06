Une journée au jardin rue Toufaire Rochefort
Une journée au jardin rue Toufaire Rochefort dimanche 24 mai 2026.
Rochefort
Une journée au jardin
rue Toufaire Jardin de la Marine Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Exposition et vente de végétaux au Jardin de la Marine qui surplombe la Corderie Royale. Rendez-vous incontournable pour acheter des plants et faire son potager ou trouver des plantes.
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rue Toufaire Jardin de la Marine Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 65 00 mairie@ville-rochefort.fr
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English : A day in the garden
Exhibition and sale of plants in the Jardin de la Marine overlooking the Corderie Royale. A not-to-be-missed event to buy plants and make your own vegetable garden or find plants.
L’événement Une journée au jardin Rochefort a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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