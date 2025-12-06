Une journée au jardin rue Toufaire Rochefort

Rochefort

Une journée au jardin

rue Toufaire Jardin de la Marine Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Exposition et vente de végétaux au Jardin de la Marine qui surplombe la Corderie Royale. Rendez-vous incontournable pour acheter des plants et faire son potager ou trouver des plantes.

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rue Toufaire Jardin de la Marine Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 65 00 mairie@ville-rochefort.fr

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English : A day in the garden

Exhibition and sale of plants in the Jardin de la Marine overlooking the Corderie Royale. A not-to-be-missed event to buy plants and make your own vegetable garden or find plants.

L’événement Une journée au jardin Rochefort a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Rochefort Océan