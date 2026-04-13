Une journée au milieu des chèvres à La Ferme de Claire, La ferme de Claire – écosystème Ultéria, Saint-Bris-le-Vineux

Une journée au milieu des chèvres à La Ferme de Claire Samedi 6 juin, 09h30 La ferme de Claire – écosystème Ultéria Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Venez passer une journée à la Ferme de Claire. Ulteria. Au programme :

9h30 : accueil

10h : visite de la chèvrerie

11h : visite des caves souterraines de Bailly

12h : dégustation de spécialité locale, déjeuner du terroir

14h : balade avec les biquettes

15h30 : escape game pour petits et grands en lien avec l’alimentation, les chèvres, la biodiversité, le vignoble, le miel…

17 : goûter puis découverte de la traite

La ferme de Claire – écosystème Ultéria Les Champs Galottes 89530 Saint-Bris-le-Vineux Saint-Bris-le-Vineux 89530 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « accueil@ferme-claire.fr »}]

Une journée découverte de la chèvrerie, fromagerie, du vignoble à la Ferme de Claire. Ulteria Chèvre Vezelay

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