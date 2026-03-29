Une journée au Moulin de Dannemois Moulin de Dannemois DANNEMOIS
Une journée au Moulin de Dannemois Moulin de Dannemois DANNEMOIS jeudi 14 mai 2026.
PROGRAMME DE
LA JOURNEE :
–
Départ
en car du boulevard Exelmans (station de métro Exelmans) à 10h30, direction
Dannemois
–
12h :
Déjeuner au Moulin de Dannemois (voir menu plus bas)
–
14h :
Visite guidée du Moulin et du musée
–
Petit
tour par la boutique du Moulin
–
16h :
Recueillement au cimetière
–
17h :
départ de Dannemois et retour à Paris pour 18h30
Lors de cette journée, vous bénéficierez d’une visite guidée
et commentée de la Maison Américaine, ainsi que d’une salle où sont exposés des
costumes de scènes de l’artiste, des chemises, mais aussi plusieurs objets
personnels de Claude François.
La visite guidée et commentée du site dure environ 1 heure.
Vous contemplerez son architecture ancienne mais aussi
avant-gardiste pour l’époque, que l’artiste habillera d’un mobilier « Knoll »,
lui donnant également une touche de modernité.
Vous vous baladerez à travers le Parc du Moulin, et vous
découvrirez la splendeur du jardin à l’anglaise qu’avait imaginé le chanteur
pour son Moulin.
Attention : Le parcours de la visite s’adresse à des
personnes se déplaçant correctement, celui-ci comprend de nombreuses marches à
franchir, ainsi que des stagnations debout de plusieurs minutes.
Menu
Kir et ses
Amuse-bouches
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Tartare en duo
De Saumon et sa crème légèrement acidulée
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Ballottine de
volaille farcie à l’estragon cuite en basse température,
crémeux de céleri, et son jus corsé.
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Moelleux au Chocolat et sa chantilly maison
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Café
Vin
Rouge ou Rosé
(Une bouteille pour 4 personnes)
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⚠ (Toute Consommation supplémentaire, ou non comprise dans la
formule, entrainera une facturation complémentaire).
‼ Aucune modification du menu ne pourra être prise en
compte le jour même de la prestation, même en raison d’intolérances ou
d’allergies diverses. Toutes demandes de modifications doivent être connues et
transmises minimum 15 jours avant la prestation.
Départ en car de Paris, déjeuner au Moulin de Dannemois et visite guidée du Moulin et du musée.
Le jeudi 14 mai 2026
de 10h30 à 18h00
payant
Le tarif pour la journée comprend :
–
le
trajet aller-retour en car au départ de Paris (Bd Exelmans)
–
le
déjeuner au Moulin
–
la
visite guidée du Moulin et du musée
–
le
plaisir de se trouver dans ce cadre magnifique où l’âme de Claude François semble
régner…
Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 100 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-14T13:30:00+02:00
fin : 2026-05-14T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-14T10:30:00+02:00_2026-05-14T18:00:00+02:00
Moulin de Dannemois 32 rue du Moulin 91490 Départ en autocar de Paris (Métro Exelmans)DANNEMOIS
https://www.lesamisdeclaudefrancois.fr/une-journee-au-moulin-de-dannemois/ +33685381605 contact@lesamisdeclaudefrancois.fr https://www.facebook.com/Fonds.de.dotation.Claude.Francois/# https://www.facebook.com/Fonds.de.dotation.Claude.Francois/#
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