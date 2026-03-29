Une journée au Moulin de Dannemois Moulin de Dannemois DANNEMOIS

PROGRAMME DE

LA JOURNEE :

–

Départ

en car du boulevard Exelmans (station de métro Exelmans) à 10h30, direction

Dannemois

–

12h :

Déjeuner au Moulin de Dannemois (voir menu plus bas)

–

14h :

Visite guidée du Moulin et du musée

–

Petit

tour par la boutique du Moulin

–

16h :

Recueillement au cimetière

–

17h :

départ de Dannemois et retour à Paris pour 18h30

Lors de cette journée, vous bénéficierez d’une visite guidée

et commentée de la Maison Américaine, ainsi que d’une salle où sont exposés des

costumes de scènes de l’artiste, des chemises, mais aussi plusieurs objets

personnels de Claude François.

La visite guidée et commentée du site dure environ 1 heure.

Vous contemplerez son architecture ancienne mais aussi

avant-gardiste pour l’époque, que l’artiste habillera d’un mobilier « Knoll »,

lui donnant également une touche de modernité.

Vous vous baladerez à travers le Parc du Moulin, et vous

découvrirez la splendeur du jardin à l’anglaise qu’avait imaginé le chanteur

pour son Moulin.

Attention : Le parcours de la visite s’adresse à des

personnes se déplaçant correctement, celui-ci comprend de nombreuses marches à

franchir, ainsi que des stagnations debout de plusieurs minutes.

Menu

Kir et ses

Amuse-bouches



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Tartare en duo

De Saumon et sa crème légèrement acidulée



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Ballottine de

volaille farcie à l’estragon cuite en basse température,



crémeux de céleri, et son jus corsé.



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Moelleux au Chocolat et sa chantilly maison

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Café

Vin

Rouge ou Rosé



(Une bouteille pour 4 personnes)

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⚠ (Toute Consommation supplémentaire, ou non comprise dans la

formule, entrainera une facturation complémentaire).

‼ Aucune modification du menu ne pourra être prise en

compte le jour même de la prestation, même en raison d’intolérances ou

d’allergies diverses. Toutes demandes de modifications doivent être connues et

transmises minimum 15 jours avant la prestation.

Départ en car de Paris, déjeuner au Moulin de Dannemois et visite guidée du Moulin et du musée.

Le jeudi 14 mai 2026

de 10h30 à 18h00

payant

Le tarif pour la journée comprend :

–

le

trajet aller-retour en car au départ de Paris (Bd Exelmans)

–

le

déjeuner au Moulin

–

la

visite guidée du Moulin et du musée

–

le

plaisir de se trouver dans ce cadre magnifique où l’âme de Claude François semble

régner…

Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 100 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-14T13:30:00+02:00

fin : 2026-05-14T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-14T10:30:00+02:00_2026-05-14T18:00:00+02:00

Moulin de Dannemois 32 rue du Moulin 91490 Départ en autocar de Paris (Métro Exelmans)DANNEMOIS

https://www.lesamisdeclaudefrancois.fr/une-journee-au-moulin-de-dannemois/ +33685381605 contact@lesamisdeclaudefrancois.fr https://www.facebook.com/Fonds.de.dotation.Claude.Francois/# https://www.facebook.com/Fonds.de.dotation.Claude.Francois/#



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