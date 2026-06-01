UNE JOURNÉE AVEC LES GYPAÈTES VAUTOURS ET CIE La Malène jeudi 18 juin 2026.

La Malène

UNE JOURNÉE AVEC LES GYPAÈTES VAUTOURS ET CIE

Roc des Hourtous La Malène Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-06-18 2026-07-10

Balade ornithologique autour des Gypaètes et autres espèces typique des Gorges du Tarn.

Le Parc National des Cévennes et la LPO proposent de nombreuses animations gratuites pour découvrir cet oiseau majestueux suite aux récents lâchers.

A la Maléne, partons pour une petite balade sur le sentier des oiseaux des causses et des gorges pour observer les vautours et autres espèces présentes. Aurons-nous la chance d’observer le Gypaète barbu ? .

Roc des Hourtous La Malène 48210 Lozère Occitanie +33 5 65 42 94 48

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English :

Birdwatching tour of the Vulture and other species typical of the Gorges du Tarn.

L’événement UNE JOURNÉE AVEC LES GYPAÈTES VAUTOURS ET CIE La Malène a été mis à jour le 2026-06-04 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes