Une Journée Brin de Nature Trégunc

La MJC vous invite à Brin de Nature, un après-midi familial et ludique autour de l’écologie, du jardinage et du faire ensemble.

Cet événement met en valeur les initiatives portées par la MJC et ses partenaires autour des transitions écologiques. Petits et grands pourront découvrir, expérimenter et partager des savoir-faire liés à la nature, au bricolage et au jardin.

Au programme

• Grimpe dans les arbres avec L’Arbonambule

• Land art

• Atelier avec La Cabane de Nizon

• Atelier poterie

• Repair café avec le Centre social de Rosporden, Chemins de Faire et le Konk Ar Lab

• Atelier avec le rucher partagé

• Animations jeux en bois

Petite restauration sur place possible crêpes et boissons

Événement gratuit sans réservation .

MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 93

