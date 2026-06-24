Une journée de re-connexion à la Terre. SOUGÈRES-EN-PUISAYE Sougères-en-Puisaye
Une journée de re-connexion à la Terre. SOUGÈRES-EN-PUISAYE Sougères-en-Puisaye samedi 4 juillet 2026.
Sougères-en-Puisaye
Une journée de re-connexion à la Terre.
SOUGÈRES-EN-PUISAYE Le champ des Vignes Sougères-en-Puisaye Yonne
Tarif : 119 – 119 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-04 17:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Le samedi 4 juillet
Une journée de re-connexion à la Terre.
Sougères-en-Puisaye
Le solstice d’été ne sera pas loin de nous, le moment idéal pour retrouver le temps d’une journée, un moment à soi en lien avec la terre.
Laissez-vous porter par nos soins pour accueillir ce moment de paix mais aussi pour apprendre et échanger nos savoirs. Une journée à s’offrir à soi-même et pourquoi pas à offrir à une personne que l’on aime.
Cette journée qui sera la vôtre vous réservera ceci
9H45 Accueil autour d’une boisson végétale
10h00 Yoga sous les arbres avecAnya
11h15 Balade botanique initiation aux plantes sauvages et
comestibles avec Isabelle
12h15 Arrivée chez Isabelle pour commencer un petit atelier de
cuisine sauvage puis repas complet dans la Carabane
de L’herbe Sauvage
14h35 Méditation guidée
15h00 Atelier collage sur le thème de la journée
16h15 Pause douceur par Isabelle Kéfir et gâteau sauvage
16h35 Pour finir la journée dans la sérénité Anya propose un bain
Sonore
17h30 Cercle de remerciement
Cette journée est organisée et animée par
Anya Willekens professeure de yoga, initiatrice au chamanisme et artiste … et Isabelle Géraud L’herbe sauvage cuisinière végétarienne et guide nature en plantes sauvages comestibles.
Inscription avant 30 juin Tarif 119€
A l’inscription nous aurons besoin d’un acompte de 60 euros
Le reste du règlement sur place peut se faire en espèces ou en chèque.
Contact Isabelle izabel.geraud@hotmail.fr
Anya Anyawillekensaew@gmail.com .
SOUGÈRES-EN-PUISAYE Le champ des Vignes Sougères-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 70 23 47 izabel.geraud@hotmail.fr
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English : Une journée de re-connexion à la Terre.
L’événement Une journée de re-connexion à la Terre. Sougères-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !