Une journée de re-connexion à la Terre. SOUGÈRES-EN-PUISAYE Sougères-en-Puisaye

Sougères-en-Puisaye

Une journée de re-connexion à la Terre.

SOUGÈRES-EN-PUISAYE Le champ des Vignes Sougères-en-Puisaye Yonne

Tarif : 119 – 119 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-04 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Le samedi 4 juillet

Une journée de re-connexion à la Terre.

Sougères-en-Puisaye

Le solstice d’été ne sera pas loin de nous, le moment idéal pour retrouver le temps d’une journée, un moment à soi en lien avec la terre.

Laissez-vous porter par nos soins pour accueillir ce moment de paix mais aussi pour apprendre et échanger nos savoirs. Une journée à s’offrir à soi-même et pourquoi pas à offrir à une personne que l’on aime.

Cette journée qui sera la vôtre vous réservera ceci

9H45 Accueil autour d’une boisson végétale

10h00 Yoga sous les arbres avecAnya

11h15 Balade botanique initiation aux plantes sauvages et

comestibles avec Isabelle

12h15 Arrivée chez Isabelle pour commencer un petit atelier de

cuisine sauvage puis repas complet dans la Carabane

de L’herbe Sauvage

14h35 Méditation guidée

15h00 Atelier collage sur le thème de la journée

16h15 Pause douceur par Isabelle Kéfir et gâteau sauvage

16h35 Pour finir la journée dans la sérénité Anya propose un bain

Sonore

17h30 Cercle de remerciement

Cette journée est organisée et animée par

Anya Willekens professeure de yoga, initiatrice au chamanisme et artiste … et Isabelle Géraud L’herbe sauvage cuisinière végétarienne et guide nature en plantes sauvages comestibles.

Inscription avant 30 juin Tarif 119€

A l’inscription nous aurons besoin d’un acompte de 60 euros

Le reste du règlement sur place peut se faire en espèces ou en chèque.

Contact Isabelle izabel.geraud@hotmail.fr

Anya Anyawillekensaew@gmail.com .

SOUGÈRES-EN-PUISAYE Le champ des Vignes Sougères-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 70 23 47 izabel.geraud@hotmail.fr

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English : Une journée de re-connexion à la Terre.

L’événement Une journée de re-connexion à la Terre. Sougères-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !