Une journée portes ouvertes boutique éphémère Arès
Une journée portes ouvertes boutique éphémère Arès samedi 13 juin 2026.
Arès
Une journée portes ouvertes boutique éphémère
2 Rue de la Liberté Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Exposition vente au profit de l’association, proposant des ouvrages de coutures et de décoration réalisés par les bénévoles de la Résidence Autonomie, ainsi qu’une friperie.
Tout public- Gratuit. .
2 Rue de la Liberté Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 97 95 00
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English :
L’événement Une journée portes ouvertes boutique éphémère Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès
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