Arès

Une journée portes ouvertes boutique éphémère

2 Rue de la Liberté Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Exposition vente au profit de l’association, proposant des ouvrages de coutures et de décoration réalisés par les bénévoles de la Résidence Autonomie, ainsi qu’une friperie.

Tout public- Gratuit. .

2 Rue de la Liberté Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 97 95 00

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English :

L’événement Une journée portes ouvertes boutique éphémère Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès