Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Une journée portes ouvertes boutique éphémère Arès

Une journée portes ouvertes boutique éphémère Arès

Une journée portes ouvertes boutique éphémère Arès samedi 13 juin 2026.

Adresse : 2 Rue de la Liberté

Ville : 33740 Arès

Département : Gironde

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Arès

Une journée portes ouvertes boutique éphémère

2 Rue de la Liberté Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Exposition vente au profit de l’association, proposant des ouvrages de coutures et de décoration réalisés par les bénévoles de la Résidence Autonomie, ainsi qu’une friperie.

Tout public- Gratuit.   .

2 Rue de la Liberté Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 97 95 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Une journée portes ouvertes boutique éphémère Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès

À voir aussi à Arès (Gironde)