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Une matinée à la ferme Kultur Piment Ferme Kultur Piment Cambo-les-Bains

vendredi 14 août 2026 · Ferme Kultur Piment · Cambo-les-Bains

Une matinée à la ferme Kultur Piment Ferme Kultur Piment Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Ferme Kultur Piment
Adresse
13 Chemin de Lurbinttoenborda
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Une matinée à la ferme Kultur Piment

Ferme Kultur Piment 13 Chemin de Lurbinttoenborda Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 11:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Bienvenue à la ferme Kultur Piment.
Au programme
Histoire et évolution du piment dans le monde
Cycle de production du piment d’Espelette AOP
Visite de la ferme et de ses animaux, balade dans le champ
Collation gourmande et pimentée/boissons comprises

Le +
Chaque enfant aura un panier d’aliments pour nourrir nos animaux (ânesses miniatures, poules, cochon…)   .

Ferme Kultur Piment 13 Chemin de Lurbinttoenborda Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 93 63 92 

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English : Une matinée à la ferme Kultur Piment

L’événement Une matinée à la ferme Kultur Piment Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Cambo les Bains

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